Стало известно, чем в последние часы жизни занимался житель Подмосковья

В последние часы жизни уроженец Подольска Евгений Манюров, открывший стрельбу по сотрудникам ФСБ на Лубянке вечером 19 декабря, провел на курсах английского языка на Мясницкой улице.

Между тем, как пишет "Московский комсомолец", самих занятий в этот день в центре не было. Мужчина пришел за реквизитами организации, чтобы предоставить их в свою фирму для оформления договора об оплате пяти уроков. Отмечается, что у него был тяжелый рюкзак, он никуда не спешил и пребывал в спокойном расположении.

Данные курсы стрелок посещал еще с августа месяца вместе с подругой, потом куда-то пропал, поскольку выразил недовольство преподаванием. И снова появился на Мясницкой в начале декабря. В центре мужчина пояснил, что ему нужно знак язык Шекспира для возможности общаться с иностранцами, т.к. он якобы работает в охранной фирме. Манюров попросил адаптированный курс занятий по москвоведению на английском, два из которых он посетил – 5 и 11 числа.

По словам преподавателей, они его не запомнили, хотя и сообщили, что тот всегда был одет в черное и не смотрел в глаза людям.

Также стало известно, что общался преступник с языковым центром по телефону, номер которого записан в его фальшивом резюме. Там же, кстати, указано последнее место работы – посольство ОАЭ, где Манюров якобы занимал должность охранника с 2014-го по 2019 год.

Напомним, в ходе стрельбы у здания ФСБ в самом центре Москвы два силовика погибли (один на месте, другой скончался в больнице), еще четверо получили ранения, среди них одно гражданское лицо. По ряду свидетельских показаний, Манюров был угрюмым человеком, жил с матерью, увлекался оружием, которое очень дотошно выбирал в местном магазине. До сих пор неизвестен мотив преступления жителя Подмосковья.

