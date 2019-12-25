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Приметы и суеверия на католическое Рождество: что можно и нельзя делать

Приметы и суеверия на католическое Рождество: что можно и нельзя делать
Фото: pixabay.com
В этот день происходит солнцеворот

25 декабря католики отмечают Рождество, причем в западных странах этому празднику придают огромное значение и считают его важнее Нового года. Этот день традиционно проводят дома с самыми близкими людьми.

Суеверия же гласят, что потеря какой-либо вещи в Рождество приведет к огромным убыткам в будущем, а разбитое зеркало – к беде, передает Felomena.com. Православная церковь 25 декабря чтит память Спиридона Тримифунтского. На Руси этот день называли "Спиридон-солнцеворот", потому что в это время ночь начинает убывать и становится короче. Считалось, что сам святой переворачивает солнце и следит, чтобы оно не скрывалось от людей.

В этот день было принято встречать рассвет, забравшись на самую высокую точку, и печь круглый хлеб, пишет "Вся магия". С днем Спиридона связаны и погодные приметы – если с самого утра светит солнце, то Новый год будет ясным и морозным, а если погода пасмурная, то и в праздничную ночь стоит ждать такой же.

Ранее "Утро" поделилось рождественскими приметами, а также рассказало об обычаях на день Никона.

Карина СИРАЗОВА

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