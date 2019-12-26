Растопить шоколад можно не только в водяной бане

Начинающие кулинары часто сталкиваются с непредвиденными трудностями: в популярных книгах о готовке не всегда рассказывают о том, как лучше выполнить те или иные процедуры. Полезные советы сделают приготовление еды проще.

Например, сливочное масло или шоколад не нужно разогревать на водяной бане – растопить их можно в обыкновенной микроволновке. Правда, нужно следить за тем, чтобы не перегреть ингредиенты, поэтому печку надо включать всего на 10 – 15 секунд. После короткого прогревания массу надо перемешать, а затем повторить процедуру, если продукты еще не стали мягкими.

Чтобы бисквит получился пышным, нужна хорошая духовка. Однако вкусный десерт можно сделать в любой печке, нужно просто знать как. Если бисквит подгорает снизу, а сверху неровно поднимается, форму с тестом следует обернуть мокрым полотенцем и в таком виде поставить в духовку. Результат обещает быть великолепным.

Тесто для кексов – довольно плотное, оно пропекается долго. При выпечке кекс чаще всего лопается, и это не всегда выглядит красиво. Если сделать на тесте разрез глубиной 1 – 2 см, блюдо будет радовать глаз и равномернее приготовится. Надрез можно сделать силиконовой или деревянной лопаточкой.

Если нужно воспользоваться водяной баней, лучше не брать стеклянную посуду – она может треснуть. Кондитерский мешок быстро можно наполнить, если сначала положить массу в высокий стакан, а потом опрокинуть его в мешок, сообщает автор блога "Десертный Бубнич" на "Яндекс. Дзен".

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