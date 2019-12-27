Нибиру
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Жители Нижнего Новгорода на сайте бесплатных объявлений предлагают соотечественникам купить снег. Продавцы активно рекламируют свой товар, гарантируя свежесть.
Россияне предлагают бесплатно вывезти снег или доставку по городу за 300 руб., пишет "Российская газета".
Любопытно, что сейчас в Нижнем Новгороде почти нет осадков, а снега не осталось, но к Новому году синоптики обещают метель.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем