Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Россияне распродают снег к Новому году

Предприимчивые "бизнесмены" обещают, что их товар свежий и хрустящий

Жители Нижнего Новгорода на сайте бесплатных объявлений предлагают соотечественникам купить снег. Продавцы активно рекламируют свой товар, гарантируя свежесть.

Россияне предлагают бесплатно вывезти снег или доставку по городу за 300 руб., пишет "Российская газета".

Любопытно, что сейчас в Нижнем Новгороде почти нет осадков, а снега не осталось, но к Новому году синоптики обещают метель. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Располневшую Заворотнюк сняли в веселой компании

Актриса с друзьями развлекалась под Новый год

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей