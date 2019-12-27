Богатейшая женщина России попалась на вранье

После смерти экс-мэра Москвы Юрия Лужкова его вдова Елена Батурина объявлена в розыск – бизнесвумен шьют уголовное дело. Оно возбуждено на основе заявления о клевете.

Жалобу накатал в Мировой суд в Калмыкии Эренцен Манжеев, финансовый управляющий в деле о банкротстве брата самой богатой женщины в России Виктора Батурина. Некогда родственник жены Лужкова сидел в кресле вице-президента принадлежащей ей компании "Интеко".

Теперь убитая горем женщина вызвана на допрос за ложь, поведал РБК адвокат Дмитрия Савочкина. По его словам, она оклеветала Манжеева в ходе семейного скандала.

По версии Батуриной, финансист ее брата якобы воспользовался фальшивыми документами, чтобы получить доступ к ее деньгам, после чего на управляющего в России завели уголовное дело. Известно, что вдова бывшего столичного градоначальника еще не в курсе происходящего, так как находится за рубежом.