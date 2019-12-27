Бизнесвумен обвинила во всем конкурентов

Представитель президента компании Inteco Management Елены Батуриной и вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Геннадий Теребков заявил, что возбуждение в Элисте против предпринимательницы дела о клевете – это является очередной этап рейдерской атаки со стороны структур инвестиционной компании А1.

По его мнению, в отношении Батуриной ведется "грязная пиар-компания". Причем он заметил, что атака началась почти сразу после похорон бывшего столичного градоначальника, что вызывает лишь презрение, пишет РИА "Новости".

Сторона Батуриной намерена обжаловать постановление об объявлении бизнесменши в розыск, поскольку оно незаконно.

