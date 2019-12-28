Чего категорически нельзя делать в праздничную ночь

Встречайте 2020-й год правильно, чтобы не разозлить Белую Металлическую Крысу. "Утро" собрало главные приметы и суеверия на Новый год.

Итак, астрологи советуют не затевать уборку 1 января и не выносить в новогоднюю ночь мусор из дома – это плохая примета. Приведите дом в порядок заранее. Иначе разбогатеть в следующем году не удастся. Также по народным поверьям не следует давать в долг и самому рассчитаться с кредиторами – Крыса не любит, когда во время праздника думают о деньгах.

Соберите за праздничным столом родных и близких. Веселитесь подольше – не отправляйтесь спать сразу после боя курантов. На стол нужно постелить новую скатерть. Да и самим стоит принарядиться и надеть хотя бы одну новую вещь, передает сайт Sakhalife.

Чтобы порадовать Крысу, украсьте жилище изображением или фигуркой грызуна. Тогда Новый год – 2020 пройдет гладко, а удача обязательно будет вас сопровождать.

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