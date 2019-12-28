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Как в ресторане: новогодний салат за десять минут

Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
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Попробуйте приготовить несложный салат на Новый год – 2020. Это не займет много времени, а выглядит он потрясающе.

Итак, для салата с рыбой понадобится: листья салата, пять перепелиных яиц, три столовые ложки красной икры, 70 граммов филе красной рыбы холодного копчения, одна хурма (она должна быть спелой, но не слишком мягкой). Для заправки: пять столовых ложек мягкого творога или сливочного сыра, десятипроцентные сливки – четыре столовые ложки, перец, соль и немного сушеного имбиря.

Для заправки смешайте творог, сливки и специи и взбейте в блендере. Переложите в полиэтиленовый пакетик и сделайте в уголке срез – получится кондитерский мешок. Салат выкладываем слоями на плоскую тарелку. Сначала кладем порванные руками листья салата. Затем- нарезанную полосками красную рыбу. Сверху из мешка выдавливаем творожно-сливочную заправку. После этого идет порезанная дольками хурма и половинки вареных перепелиных яиц. Их далее нужно украсить красной икрой, делится канал "Домсоветы" в "Яндекс.Дзен".

Необычный новогодний салат готов.

Ранее "Утро" писало, как приготовить аппетитный шоколадный торт без выпечки на Новый год – 2020.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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