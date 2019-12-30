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На любовь и исполнение желаний: популярные рождественские гадания

На любовь и исполнение желаний: популярные рождественские гадания
Фото: pixabay.com
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На Руси традиционно гадают на Рождество, и готовились девушки к этому задолго до наступления праздника. Считалось, в течение Святок – с вечера 6 января до Крещения 19 января – жизнь переворачивается и можно делать все то, что запрещено в другие дни. Девушки гадали на суженого и детей, достаток и урожай.

"Утро" рассказывает о самых популярных рождественских гаданиях.

Самое распространенное гадание среди незамужних девушек – на любовь. Нужно взять три стакана воды: с солью, сахаром и с обручальным кольцом подруги, которая уже вышла замуж. Одна девушка завязывает глаза, а другая меняет стаканы местами. Затем той, у кого завязаны глаза, нужно выбрать один из стаканов и сделать из него глоток. Соленая вода – к неудачам в любви, сладкая – к новым отношениям, а стакан с кольцом – к скорому замужеству.

Узнать, сбудется ли мечта, можно, если дома живет кошка. Для этого нужно лишь загадать желание в рождественскую ночь и позвать питомца. Если кошка переступит порог левой лапкой – мечта сбудется, а если правой, то вас ждет разочарование. Когда животное отказывается заходить в комнату, это значит, что желание само по себе не исполнится и придется приложить массу усилий.

На Руси считали, что сон – одно из самых эффективных рождественских гаданий, пишет "Снится сон". Если перед сном съесть что-то очень соленое и не утолять жажду, то будущий избранник обязательно приснится в Сочельник.

Ранее "Утро" рассказало, как привлечь удачу на Рождество.

Карина СИРАЗОВА

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