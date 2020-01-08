Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
403 новости
Американская компания Boeing выпустила заявление в связи с крушение своего самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.
Соответствующее сообщение было размешено в Twitter.
В нем компания выразила соболезнования семьям погибших пассажиров, заверив, что находятся в контакте с ними и готовы оказать любую необходимую помощь.
В Соединенном Королевстве полуостров признали российским
Шансы на исцеление звезды сериала "Моя прекрасная няня" оценил специалист