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Узнать будущее: гадание на старый Новый год

Узнать будущее: гадание на старый Новый год
Фото: pixabay.com
Что ждет в 2020 году, можно узнать в ночь на 14 января

Под старый Новый год в России традиционно гадали на варениках. Иногда необычные вареники, помогающие узнать о будущем, продают в магазинах или подают в кафе, но можно сделать их своими руками.

Готовить вареники лучше всей семьей, а замешивать само тесто традиционно следует самой старшей женщине в семье.

Ингредиенты для гадального теста

Мука – 2,5 ст.

Яйцо – 1 шт.

Молоко 1/2 ст.

Вода 1/3 ст.

Растительное масло – 1 ч.л.

Соль по вкусу

Основной начинкой для вареников может стать капуста или картошка, а во вторую половину теста нужно замешать "волшебное" содержимое, которое и поможет узнать о будущем.

Начинка в гадательных варениках может означать:

Гречка – здоровье

Монетка – достаток

Горох – везение

Фасоль – прибавление в семье

Кольцо – замужество

Кусочек теста – исполнение желаний

Пуговица – богатство

Нитка: синяя – дальняя дорога, белая – легкий путь, красная – веселье

Бумажные деньги – потеря денег

Оливка – путешествие

Спичка – недвижимость

Фольга – новое фото

Лавровый лист – карьерный рост

После того как блюдо приготовилось, наши предки подносили обычные вареники домовому, кормили ими первого встречного и угощали животных, а уже после садились гадать, – пишет блогер "Гадание на Таро (Таролог)". 

За стол всем домашним нужно садиться вместе. Каждый должен взять себе по одному варенику с предсказанием. То, что будет найдено внутри, и ждет в новом году.

Ранее "Утро" рассказывало об обрядах, которые помогут привлечь удачу и исполнить желания. 

Дарья ПЕТРОВА

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