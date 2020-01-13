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Под старый Новый год в России традиционно гадали на варениках. Иногда необычные вареники, помогающие узнать о будущем, продают в магазинах или подают в кафе, но можно сделать их своими руками.
Готовить вареники лучше всей семьей, а замешивать само тесто традиционно следует самой старшей женщине в семье.
Ингредиенты для гадального теста
Мука – 2,5 ст.
Яйцо – 1 шт.
Молоко 1/2 ст.
Вода 1/3 ст.
Растительное масло – 1 ч.л.
Соль по вкусу
Основной начинкой для вареников может стать капуста или картошка, а во вторую половину теста нужно замешать "волшебное" содержимое, которое и поможет узнать о будущем.
Начинка в гадательных варениках может означать:
Гречка – здоровье
Монетка – достаток
Горох – везение
Фасоль – прибавление в семье
Кольцо – замужество
Кусочек теста – исполнение желаний
Пуговица – богатство
Нитка: синяя – дальняя дорога, белая – легкий путь, красная – веселье
Бумажные деньги – потеря денег
Оливка – путешествие
Спичка – недвижимость
Фольга – новое фото
Лавровый лист – карьерный рост
После того как блюдо приготовилось, наши предки подносили обычные вареники домовому, кормили ими первого встречного и угощали животных, а уже после садились гадать, – пишет блогер "Гадание на Таро (Таролог)".
За стол всем домашним нужно садиться вместе. Каждый должен взять себе по одному варенику с предсказанием. То, что будет найдено внутри, и ждет в новом году.
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