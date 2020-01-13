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Время чудес: приметы и поверья на старый Новый год

Время чудес: приметы и поверья на старый Новый год
Фото: Konstantin Kokoshkin/www.globallookpress.com
Чтобы желания исполнялись, необходимо их прописывать на бумаге

Магическими особенностями обладает не только ночь с 31 декабря на 1 января. Загадывать желания можно и даже нужно и на старый Новый год.

Однако прежде стоит поблагодарить за все прошедший год. А чтобы мечты сбывались, необходимо соблюдать ряд правил. В частности, пописывать четко сформулированную просьбу на бумаге так, словно она уже осуществилась, советует астролог Татьяна Кирилова. 

"Если желание есть просто в наших мыслях, в нем нет четкости. Это равносильно тому, что мы придем в магазин и скажем, что хотим продукты, а продавец не понимает, чего конкретно мы хотим", – пояснила эксперт в интервью "Москве 24".   

Заветное желание следует хранить в серебристом конверте в северо-западной части своего жилья, уточняет "МИР24". А встречать Новый год по старому стилю, чтобы все 366 дней сопутствовала удача, лучше в серой, белой, розовой или фиолетовой одежде.  

А вот в долг 14 января давать не стоит, советует автор Яндекс Дзен канала "Приметы, православие и язычество". Иначе весь год в нужде можно прожить.

Старый Новый год, или Васильев день, – повод лишний раз повеселиться и узнать свое будущее. Так, в старину считалось, что первый гость в доме мужского пола приносит удачу и достаток. Поэтому женщины в этот праздник не колядовали. 

А еще звездное небо в ночь с 13 на 14 января – к сильным морозам, снегопад в Старый Новый год – к теплому лету, а новолуние – к весеннему половодью. 

Ксения АНДРЕЕВА

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