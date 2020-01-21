Правильная встреча года Белой Металлической Крысы принесет в дом удачу

Новый 2020 г. уже наступил, а вот по китайскому календарю год Белой Металлической Крысы будут отмечать лишь 25 января. По восточной традиции, празднование приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния, поэтому его дата каждый год меняется.

Чтобы Новый год прошел благополучно, его нужно правильно встретить. Так, на праздничный стол, за которым должна собраться вся семья, традиционно ставят самые роскошные блюда. А вот от мяса в первый день года лучше отказаться: считается, что это отпугнет счастье. Также нельзя дарить обувь, ножи и другие острые предметы, пишет Obozrevatel. До 25 января нужно отдать все долги и навести порядок в доме, тогда наступающий год пройдет успешно.

История китайского Нового года, или Праздника весны, связана с легендой о чудовище Нань. Чтобы защититься от него, жители Поднебесной клали еду напротив входной двери – это должно было задобрить зверя. Также жители Поднебесной верили, что чудовище боится красного цвета, огня и громких звуков. Именно поэтому на китайский Новый год принято украшать дом красными фонарями и запускать фейерверки.



Следующим будет год Белого Металлического Быка. Он наступит 12 февраля 2021 года.

Ранее "Утро" опубликовало подробный восточный прогноз для всех знаков зодиака на год Белой Металлической Крысы.