Благополучие и достаток придут к тем, кто правильно отметит праздник

Празднование китайского Нового года начнется 25 января. Жители Поднебесной считают его одним из главных событий, поэтому готовятся к нему особенно тщательно. Чтобы год прошел в достатке, в Китае принято соблюдать ряд традиций, которые привлекают богатство и благополучие.

Перед Новым годом по китайскому календарю принято наводить порядок в доме и развешивать красные фонари и ленты: они привлекают удачу и достаток. Подарки также принято дарить в обертках и конвертах красного цвета, особенно в сочетании с золотым. Члены семьи зачастую вручают друг другу деньги, но важны, в первую очередь, цифры в сумме подарка: они имеют символическое значение. Так, желательно присутствие цифры 8 – знака богатства, рассказала радио Sputnik главный редактор портала "Мир впечатлений" Елена Шпиз.

Существуют и вещи, которых лучше избегать, чтобы не спугнуть богатство. По китайским поверьям, в новогодние праздники ни в коем случае нельзя есть кашу, чтобы не провести весь год в бедности. Кошелек в качестве подарка также лишит денег на долгое время, пишет "Южный Урал". В китайский Новый год жители Поднебесной не моют волосы, которые считаются символом богатства, чтобы попросту не смыть его.

Ранее "Утро" публиковало китайский гороскоп-2020 по годам рождения.