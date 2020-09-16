Любителям горячительных напитков придется делать запасы заранее

В России могут ввести ограничения на продажу алкоголя в новогодние праздники. С такой инициативой выступил глава федерального проекта "Трезвая Россия", член Общественной палаты Султан Хамзаев.

Пьяные россияне вредят своему здоровью и являются угрозой для окружающих. А продолжительный отдых в Новый год способствует обильным возлияниям. Защитить граждан Хамзаев предлагает запретительными мерами. По его мнению, продажу алкогольной продукции в новогодние каникулы следует вести всего по четыре часа в сутки – с 14:00 до 18:00.

"Подобная мера будет способствовать снижению общего числа алкогольных отравлений, летальных случаев и преступлений из-за чрезмерного потребления алкоголя в данный период",

– приводит RT выдержку из письма Хамзаева главе Минздрава Михаилу Мурашко.

Ранее в России выдвинули предложение разрешить продажу алкоголя молодым людям только старше 21 года.

В некоторых российских регионах уже есть опыт временного ограничения на продажу спиртных напитков. Так, во время самоизоляции из-за коронавируса жители республики Марий Эл могли покупать алкоголь только в определенные часы, а в Курганской области запрет был введен на майские праздники.

В этот Новый год россияне будут отдыхать 10 дней, пишет "ФедералПресс".