Продажу алкоголя в одном из регионов России сократили до 4 часов в сутки
В республике Марий Эл случилось страшное: там запретили продажу алкоголя с вечера (с 18:00) и до обеда (до 14:00) ежедневно. Таким образом, купить спиртное там можно будет только днем с 14:00 до 18:00. Такое решение глава региона Александр Евстифеев объявил на заседании оперштаба по коронавирусу в пятницу, 10 апреля.
По его словам, многие местные жители восприняли объявленные президентом нерабочие дни и период самоизоляции как "большой праздник" и начали его активно отмечать. В результате медики вынуждены не бороться с коронавирусом, а спасать пьяниц от алкогольного отравления.
"Проблема очень актуальная. Возросло количество обращений на станцию скорой помощи, мы даже имеем один летальный исход на почве чрезмерного употребления алкоголя", – цитирует Евстифеева РИА "Новости".
Ранее ввести ограничения на продажу крепкого алкоголя рекомендовали в Минздраве. При этом в Крыму, Липецкой, Оренбургской и некоторых других областях уже запретили торговать разливным пивом. В ряде регионов введены и более строгие меры, касающиеся торговли спиртным. Решения приняты из-за распространения эпидемии коронавируса. Так, по информации на 10 апреля, в Марий Эл зафиксирован 41 случай инфицирования COVID-19. О последних данных по России читайте здесь.
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