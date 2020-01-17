О нововведениях объявят через месяц

Окончательное решение об изменении медосмотра для водителей примут в феврале. Об этом сообщили в Минздраве.

Сейчас обсуждается увеличение количества анализов для водителей – об употреблении алкоголя и психоактивных веществ, рассказал главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

"Я думаю, что все равно он [приказ] пройдет в той или иной части", – цитирует нарколога РИА "Новости". Реализацию нововведений перенесли на июль, пишет "ФедералПресс".

Ранее Минздрав решил расширить список медицинских исследований, обязательных к прохождению водителями, сообщает URA.RU. Из-за этого справки должны были подорожать вдвое, поэтому россияне выстаивались за ними в очереди, чтобы успеть до роста цен. Однако затем исполнение приказа Минздрава временно отложили.

