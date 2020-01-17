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Водителей заставят сдавать лишние анализы

Водителей заставят сдавать лишние анализы
Фото: Konstantin Kokoshkin/www.globallookpress.com
О нововведениях объявят через месяц

Окончательное решение об изменении медосмотра для водителей примут в феврале. Об этом сообщили в Минздраве.

Сейчас обсуждается увеличение количества анализов для водителей – об употреблении алкоголя и психоактивных веществ, рассказал главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

"Я думаю, что все равно он [приказ] пройдет в той или иной части", – цитирует нарколога РИА "Новости". Реализацию нововведений перенесли на июль, пишет "ФедералПресс".

Ранее Минздрав решил расширить список медицинских исследований, обязательных к прохождению водителями, сообщает URA.RU. Из-за этого справки должны были подорожать вдвое, поэтому россияне выстаивались за ними в очереди, чтобы успеть до роста цен. Однако затем исполнение приказа Минздрава временно отложили.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
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вождение авто давно нужно приравнять по опасности как ношение огнестрела,ужесточить нарушения пдд,возмещение любого ущерба ими пешеходов и их имущества,все лечение пострадавших оплачивает государство и затем взыскивает с нарушителя
и обязательные анализы водителей на нарку и алку (печень-почки)
порой не уверен кто на дорогах за рулем,дебилы или сумашедшие,а за смерть год-два и гуляй по новой убивец
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