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Норвежец раскрыл неожиданные детали о новом премьере России

Норвежец раскрыл неожиданные детали о новом премьере России
Михаил Мишустин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Михаил Мишустин поразил бывшего коллегу отличным знанием английского языка

Глава норвежской федеральной службы Ханс Кристиан Холте рассказал, что дружит с новым премьер-министром России Михаилом Мишустиным. По словам норвежца, он удивился, когда узнал о назначении экс-коллеги на пост председателя правительства.

Холте рассказал NRK, что тесно общается с Мишустиным уже семь лет. Экс-главу ФНС России норвежец охарактеризовал, как жизнерадностного, энергичного и вежливого человека. Холте гостил у Мишустина два дня в 2017-м, побывав заодно на вертолетной экскурсии в центре налогового контроля недалеко от Москвы. Во время последнего разговора премьер-министр России пригласил бывшего коллегу в гости.

Холте также поведал о телефонном разговоре с Мишустиным, который состоялся на следующий день после выступления Владимира Путина с посланием Федеральному собранию. Экс-глава ФНС РФ опоздал на 15 минут. "Он извинился и сообщил, что задержался на встрече с Владимиром Путиным... Так что, судя по всему, он был в курсе, что станет новым премьером", – считает норвежец.

Он добавил, что Мишустин отлично знает английский язык, внес вклад в международные отношения и стал "движущей силой масштабной цифровизации" в ФНС, отмечает портал URA.RU.

Полина ИВАНОВА

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