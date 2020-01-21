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Украинские сектанты-извращенцы заманивают к себе юных россиянок

Украинские сектанты-извращенцы заманивают к себе юных россиянок
Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Суровым челябинским подросткам навязывают бога Ра

На Урал пришли проповедники с Украины с псевдорелигиозным "учением АллатРа", в которое активно вовлекают детей. Об этом сигнализирует Челябинская епархия.

"Баннеры движения можно увидеть на челябинских улицах и вдоль дорог. Деятельная пропаганда движения ведется на интернет-сайтах и в соцсетях. Группа его сторонников существует и активно действует в Челябинске", – цитирует "Интерфакс" епархию.

Там сообщили, что эта секта образовалась на Украине. Она представляет себя как международный проект, цель которого – духовный рост человека и решение глобальных проблем на планете. Задачи эти по плечу "воинам света", они же "гелиары".   

В епархии отмечают: термин "АллатРа" составлен из имени египетского бога Ра и "созидательной силы "аллат", что означает "божественное женское начало". По информации представителей РПЦ, адептами секты становятся "женщины с неустроенной жизнью и нестабильной психикой".

"Существуют весьма правдоподобные свидетельства о том, что последователи культа также занимаются извращенными сексуальными практиками, в которые вовлекаются совсем юные девушки", – предупредили в епархии.

На Украине в самые деструктивные времена периодически появляются всякие псевдорелигиозные движения, руководители которых мутят головы и без того запутавшимся гражданам всякими "истинными знаниями", инопланетянами, шамбалами. Так, в 90-е часть украинского населения прямо сходила с ума по аферистке с журналистским образованием "Марии Деви Христос", она же Марина Цвигун. По некоторым сведениям, эта дама, отсидев какое-то время в тюрьме, благополучно перебралась в Россию и теперь шамбалит здесь.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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