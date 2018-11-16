К активным действиям силовиков подтолкнула трагедия в колледже

В домах участников запрещенной в России экстремистской организации "Свидетели Иеговы", проживающих в городе Джанкой на севере Крыма, проведены спецоперации. Это подтвердил РИА "Новости" источник в правоохранительных органах.

"Прошли обыски в домах, где проживают участники ячейки запрещенной организации "Свидетели Иеговы". Несколько человек вызваны на допрос", – уточнил источник.

По данным "Царьграда", работали в Крыму московские оперативники. Спецоперация проходила с 18.00 15 ноября до 4.00 16 ноября. Всего сотрудники ФСБ побывали по 8 адресам, 3 из них оказались точными: там обнаружена экстремистская литература, карточки об отказе делать переливание крови даже в случае операций или по другим медицинским показаниям и проч.

В то же время "Вести-Крым" сообщают, что обыски прошли по 30 адресам, в том числе в доме лидера местной ячейки иеговистов Сергея Филатова.

Задерживать никого не стали, некоторым гражданам вручили повестки с вызовом на допрос в отделения полиции.

РЕН-ТВ публикует видео

Деятельность организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и входящих в нее религиозных ячеек запрещена по решению Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 г. за экстремизм. Однако секта продолжала действовать. В частности, ее активным членом являлась мать студента Рослякова, устроившего бойню в Политехническом колледже Керчи в октябре. Кроме того, у следователей есть подозрения, что действующие крымские иеговисты поддерживают тесные связи с украинскими спецслужбами.