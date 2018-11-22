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ФСБ предотвратила атаки на школы после бойни в Керчи

Фото: nac.gov.ru
Спецслужбы признали ситуацию тревожной

Только в октябре текущего года сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили несколько атак на российские школы. Об этом заявил первый замначальника управления ФСБ РФ Сергей Егоров в ходе выступления на круглом столе в Совете Федерации по вопросам безопасности в учебных учреждениях.

"После событий в Керчи мы только в октябре месяце предотвратили целый ряд реальных нападений на школы", – цитирует РИА "Новости" генерал-лейтенанта.

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"Ситуация очень сложная, очень непростая", – приводит "Новая газета" слова Егорова.

Подробностей он не привел, лишь добавив, что это не было связано с международным терроризмом.

В Керчи 17 октября студент IV курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в политехническом колледже. В результате бойни 21 человек погиб, пострадали более 50. Сам "керченский стрелок" покончил с собой в библиотеке колледжа.

Как сообщает сегодня телеканал "Царьград" со ссылкой на Управлении ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, силовики сейчас разыскивают в Московском регионе женщину, которая, по версии следствия, завербовала и подготовила Рослякова к терракту. Однако в ряде СМИ считают, что данная информация недостоверна.

Елена УСОВА
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