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В Волгограде предотвратили "керченскую бойню"

Фото: www.globallookpress.com
Подросток беспрепятственно пронес в класс холодное оружие

В волгоградскую школу 12 ноября пришел ученик, вооруженный двумя кухонными ножами, топором и канистрой бензина.

Как сообщает "Федерал Пресс", школьник хотел отомстить за травлю со стороны одноклассников. Администрация сумела предотвратить трагедию и назвала ЧП "внештатной ситуацией". 

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При этом охрана пропустила подростка в школу со всем его "набором мести", не увидев в нем ничего подозрительного. На уроке восьмиклассник достал топор и пригрозил отомстить. В Комитете образования, науки и молодежной политики администрации Волгоградской области рассказали, что холодное оружие и бензин отобрал преподаватель учебного заведения. Правоохранительные органы начали проверку инцидента.

В Керчи 17 октября 18-летний Владислав Росляков устроил бойню в политехническом колледже, а затем совершил суицид. Трагедия унесла жизни 21 человека. 

Валентина МАЙОРОВА
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