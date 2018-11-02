Раскрыты тайны жизни керченского стрелка

За бойней в политехе стоят многочисленные обиды

Владислав Росляков вел замкнутую жизнь и никого в нее не пускал. Но за внешним спокойствием скрывалось нарастающее незаметно для всех желание совершить что-то ужасное. После бойни в керченском колледже у всех возник вопрос, что же могло побудить молодого человека совершить столь ужасающий поступок. Декан факультета психологии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Евгений Черный попробовал решить эту головоломку и составил психологический портрет убийцы.

"Пойти на такое мог только молодой человек, неуверенный в себе, с низкой самооценкой (которая нередко маскируется в самоуверенность и амбициозность), испытывающий отчужденность и отверженный", – рассказал психолог РИА "Новости".

По его словам, в нем накапливался "внутренний взрыв". Стрелок зациклился на жажде мести, ради этого вел закрытый образ жизни, не делился ни с кем своими планами и не стремился к доверительным отношениям.

Он добавил, что сам повод для совершения чудовищного преступления мог быть незначительным. Мстительность могла быть вызвана желанием добиться справедливости, считает психолог.



В Керчи 17 октября в политехническом техникуме 18-летний Владислав Росляков взорвал бомбу и расстрелял своих соучеников и преподавателей. Двадцать человек погибли, более пятидесяти пострадали, нападавший совершил суицид.

