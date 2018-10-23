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Керченского стрелка выдало лицо

Фото:ТАСС
Владислава Р. распирало от самодовольства

Кадры бойни в керченском колледже привлекают внимание не только следователей, но и психологов.

Эксперт по поведенческому анализу и лжи Илья Анищенко прокомментировал "МК", по каким признакам можно узнать в толпе возможного убийцу.

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По его словам, определенные маркеры позволяют вычислить злоумышленника. "Главные – это явные микровыражения гнева и отвращения на лице или проявление гнева в жестах", – объясняет эксперт.

Анищенко напомнил, что террорист, взорвавший бомбу в петербургском метро, сильно сжимал кулаки, когда шел по станции метро, даже костяшки были белыми. По словам специалиста, такой факт говорит о сильном гневе, и человек с такими сжатыми кулаками задумал что-то недоброе.

"Рослякова уже выдавали неестественные размашистые шаги и движения рук. Он сильно размахивал руками и делал слишком широкий шаг – это сразу бросается в глаза", – объяснил Анищенко.

Когда стрелок попадал в объектив камеры крупным планом, на его лице была написана ненависть, подчеркнул эксперт. "Можно разглядеть микровыражение гнева и отвращения... Шаг уверенный, быстрый, движение рук размашистое. Росляков шел в колледж мстить", – уверен Анищенко. 

Валентина МАЙОРОВА
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