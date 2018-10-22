Первое покушение на товарищей оказалось комом

В случае с трагедией в Крыму многое предвещало опасность. Однако мало кто на эти очевидные факты обращал внимание.

К примеру, известно, что кровавая бойня в техникуме – не первое покушение Влада Р. Дурную славу он заработал себе еще на первом курсе обучения, однако остался в колледже. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказал отец одногруппника безжалостного студента. (Орфография и пунктуация сохранены.)

"Кстати кажется в прошлом году именно убийца один раз распылил в учебном корпусе перечный баллончик и сорвал занятия, его чуть не выгнали но пожалели. Так сказать – Проба пера..." – заключил автор длинного поста.

В тесте говорится, что крымский "террорист", вопреки расхожему мнению, не был слишком застенчивым и тихим, как не был "жертвой издевательства одногруппников". По словам мужчины, парень мог дать сдачи – он занимался боксом и культуризмом. Однажды устроил спарринг в боксерских перчатках на большой перемене и вышел из состязания победителем.

"Убийца слегка помял одного из самых сильных парней группы. Кроме того, это очень спокойная группа с нормальными ребятами", – пояснил житель Керчи.

Владислав Р. и его сын когда-то давно были товарищами, однако не сошлись на теме насилия, к которой вновь и вновь обращался керченский стрелок еще в те годы. "Неоднократно с восторгом ему рассказывал о фильме "Класс" и еще каких то подобных. Он вообще очень часто "сьезжал на подобные темы", – написал пользователь соцсети.

Напомним, 17 октября в Керчи произошло массовое убийство. Его жертвами стали 20 человек. Восемнадцатилетний студент устроил взрыв в политехническом колледже, расстрелял людей, а затем покончил с собой. Когда состоятся его похороны, неизвестно. Родные пока не забрали тело сына из морга.