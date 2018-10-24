Керченскому стрелку помогал сообщник-студент

Камеры наблюдения засняли, как преступник общался с другим учеником

Расследование взрыва и стрельбы в керченском политехническом колледже продолжается, и у правоохранительных органов появляется все больше вопросов. Оказалось, что Владислав Р. прошел в здание через запасной вход, дверь которого всегда была закрыта. Однако в день трагедии один из учащихся отворил ее. Вероятно, этот человек знал о планах стрелка и помогал ему.

Об этом следователям стало известно после того, как они тщательно изучили видео с камер наблюдения. На них отчетливо видно, как в коридоре первого этажа Владислава встретил некий молодой человек и проводил его до столовой. Там стрелок оставил рюкзак, который вскоре взорвался.

Как рассказал порталу Life.ru источник из правоохранительных органов, теперь сотрудники СК РФ ищут этого неизвестного юношу. Пролить свет на личность учащегося следователям может помочь сгоревший компьютер и мобильный телефон. Устройства нашли в заброшенном доме, где Владислав тренировался стрелять. Однако сначала специалистам предстоит восстановить данные с гаджетов, если это возможно.

Также следствие уже пообщалось с психиатром Станиславом Булаенко, который признал стрелка здоровым и выдал ему соответствующую справку, чтобы купить оружие. Владислав объяснял, что хочет приобрести ружье в целях самообороны. Как сообщил источник того же портала, студент показался доктору вменяемым.

Впрочем, стать владельцем оружия Владислав смог с трудом. В августе этого года продавец магазина "Оружейник" засомневался в том, что молодой человек принес настоящее разрешение, и позвонил в Росгвардию. В отделе Лицензионно-разрешительной работы продавцу подтвердили подлинность документа. При этом юноша не нарушал никакие законы: он собрал все медицинские справки и прошел курс безопасного обращения с оружием.

"Когда все выяснилось, Владиславу продали помповое охотничье ружье 12-го калибра "Хатсан" за 19 тысяч рублей и 25 патронов к нему", — рассказал инсайдер.

Студент решил не привлекать к себе внимание и оставшиеся патроны с картечью купил в другом магазине.