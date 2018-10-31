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Между терактом в Архангельске и бойней в Керчи нашли сходства

Фото: ТАСС
Молодые люди, устроивших эти преступления, имели немало общего

После того как правоохранительные органы установили личность подростка, который в среду взорвал самодельное устройство в тамбуре здания ФСБ, стали всплывать факты о нем. Оказалось, что террорист, по предварительным данным, был анархистом, как и Владислав Р., который расстрелял учащихся и преподавателей политехнического колледжа в Крыму.

Житель Архангельска устроил свою акцию, в которой погиб сам и ранил трех сотрудников ФСБ. Юноша якобы незадолго до преступления опубликовал в одном из открытых чатов анархистов в Telegram сообщение под псевдонимом, в котором рассказал о готовящемся взрыве, и пожелал всем "светлого анархического коммунизма".

Журналисты издания "Комсомольская правда" также нашли одну страницу в другой соцсети, которая, вероятно, принадлежит террористу. В статус подросток поставил "революционную цитату". По словам одной из одногруппниц юноши, он действительно интересовался анархистами XIX века.

Бабушка про увлечение внука ничего не знала и описала его как хорошего и доброго человека.

"Не пил, не курил. Честный и порядочный. Не знаю про его анархические взгляды. Мы не так давно с ним общались. Ничего не предвещало", – поведала женщина "Комсомольской правде", добавив, что у ее внука почти не было друзей, как и у Владислава Р.

Керченский стрелок тоже, судя по всему, был анархистом. К такому выводу пришел Telegram-канал "Незыгарь", проанализировав его посты в соцсети "ВКонтакте". Так считали и эксперты издания "КоммерсантЪ".

К тому же оба молодых человека были студентами политехнических учебных заведений. Один учился в колледже Керчи, а другой – в техникуме в Архангельске. И тот и другой выросли без отцов. Архангельского террориста воспитывали мать и бабушка. 

Полина ИВАНОВА
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