Террористом оказался несовершеннолетний местный житель

Следственный комитет РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Террористический акт" и "Незаконное ношение боеприпасов".

Личность погибшего злоумышленника установлена, все обстоятельства преступления выясняются, сообщается на сайте СКР.

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Утром 31 октября в тамбуре здания РУФСБ России по Архангельской области 17-летний местный житель взорвал самодельное взрывное устройство. Террорист погиб, 3 сотрудника ФСБ были ранены.

