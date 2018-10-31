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Взрыв в Архангельске признали терактом

Фото: GLOBAL LOOK press/vk.com/ yamaha29
Террористом оказался несовершеннолетний местный житель

Следственный комитет РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Террористический акт" и "Незаконное ношение боеприпасов".

Личность погибшего злоумышленника установлена, все обстоятельства преступления выясняются, сообщается на сайте СКР. 

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Утром 31 октября в тамбуре здания РУФСБ России по Архангельской области 17-летний местный житель взорвал самодельное взрывное устройство. Террорист погиб, 3 сотрудника ФСБ были ранены.

Валентина МАЙОРОВА
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