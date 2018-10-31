Архангельский террорист оставил предсмертное послание

Подрывник пожелал всем "светлого анархического коммунизма"

Студент, который взорвал бомбу на входе в здание регионального управления ФСБ России по Архангельской области, отправил единомышленникам сообщение перед терактом. Оно было адресовано участникам одного из открытых чатов анархистов в Telegram.



Один из пользователей предупредил о том, что в здании регионального УФСБ "будет совершен теракт", и взял на себя ответственность за него. Он также добавил, что мотивы его поступка "вполне ясны", и пожелал всем "светлого анархического коммунизма", сообщает FlashNord.

Взрыв в штаб-квартире спецслужбы произошел сегодня утром. В тамбуре здания, между первой и второй входными дверями, взорвался неустановленный предмет.

В результате происшествия погиб 17-летний студент политехнического техникума, который пронес в здание самодельное взрывное устройство. Три сотрудника ФСБ получили ранения, одного из пострадавших увезли в реанимацию с осколочными ранениями.

Здание управления было эвакуировано. Власти Архангельской области после случившегося ввели в регионе меры повышенной безопасности.

По факту взрыва следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу было возбуждено уголовное дело по ст. 205 (террористический акт) и ч.1 ст. 222 (незаконное хранение боеприпасов) Уголовного кодекса РФ.