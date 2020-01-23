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Беременным россиянкам усложнят въезд в США

Вашингтон изменит правила выдачи виз для женщин, находящихся в положении

Соединенные Штаты с 24 января намерены ввести новые правила выдачи разрешений на въезд для беременных россиянок. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на соответствующие документы. 

Отныне запрос на визу от женщины в интересном положении американские власти будут оценивать как намерение родить в США. Если это будет признано таковым, то выдачу разрешения на въезд рассмотрят в таком же порядке, как если бы подача осуществлялась для получения медицинских услуг. 

Уточняется, что официальная информация по этому поводу будет озвучена Госдепом в четверг, 23 января. На следующий день новые правила вступят в силу. 

Сергей САЗОНОВ

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