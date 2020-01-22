Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

США закрывают въезд гражданам 7 стран

Черный список государств пока не утвержден окончательно

Белый дом планирует ограничить въезд в страну жителей Белоруссии, Киргизии, Нигерии, Мьянмы, Судана, Танзании и Эритреи.

Этот список может быть изменен, сообщает Wall Street Journal. При этом граждане стран, попавших под санкции, смогут приезжать в США, однако определенные типы виз им выдаваться не будут.

Ограничения могут коснуться деловых или гостевых виз. Пока в администрации президента Трампа официально не подтвердили информацию о готовящихся санкциях.

Дональд Трамп в январе 2017 г. подписал указ о временном запрете на въезд в Соединенные Штаты для граждан Ирана Ирака, Сирии, Ливии, Йемена, Судана и Сомали, напоминает "Коммерсант". Кроме того, в настоящее время Вашингтон намеренно затрудняет выдачу виз россиянам, в том числе, дипломатам, направляющимся в ООН.

Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Украина выдвинула условия России для закупок газа

"Газпрому" предложили стать конкурентом большим игрокам на рынке Незалежной

Покупка Минском норвежской нефти оказалась выгодна Москве

В России убедились, что у Белоруссии достаточно денег на приобретение сырья по рыночной стоимости

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей