Черный список государств пока не утвержден окончательно

Белый дом планирует ограничить въезд в страну жителей Белоруссии, Киргизии, Нигерии, Мьянмы, Судана, Танзании и Эритреи.

Этот список может быть изменен, сообщает Wall Street Journal. При этом граждане стран, попавших под санкции, смогут приезжать в США, однако определенные типы виз им выдаваться не будут.

Ограничения могут коснуться деловых или гостевых виз. Пока в администрации президента Трампа официально не подтвердили информацию о готовящихся санкциях.

Дональд Трамп в январе 2017 г. подписал указ о временном запрете на въезд в Соединенные Штаты для граждан Ирана Ирака, Сирии, Ливии, Йемена, Судана и Сомали, напоминает "Коммерсант". Кроме того, в настоящее время Вашингтон намеренно затрудняет выдачу виз россиянам, в том числе, дипломатам, направляющимся в ООН.

