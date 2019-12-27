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ООН призналась в бессилие победить в визовой войне с Вашингтоном

ООН призналась в бессилие победить в визовой войне с Вашингтоном
Фото: www.globallookpress.com
В организации выражают озабоченность, но ничего сделать против США не могут

Генсек ООН Антониу Гутерриш неоднократно выражал Вашингтону обеспокоенность по поводу задержек с выдачей виз в США для официальных лиц из России и других стран. Так беззубо в четверг, 26 декабря, оправдался представитель организации в ответ на обвинения Москвы в адрес Гутерриша в том, что тот закрывает на проблему глаза.

В Москве утверждают, что Вашингтон намеренно затягивает выдачу виз российским чиновникам, направляющимся в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, что, по мнению России, может нанести еще больший ущерб напряженным отношениям.

Российский МИД в среду обвинил Гутерриша в игнорировании задержек с выдачей виз в США.

"На протяжении многих месяцев генеральный секретарь и юрисконсульт ООН неоднократно высказывали свою озабоченность и правовую позицию организации высокопоставленным представителям принимающей страны", – цитирует Reuters оправдания пресс-секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

Он подчеркнул, что Гутерреш и его команда продолжают внимательно следить за этим вопросом.

В последнем докладе Комитета ООН по отношениям с Соединенными Штатами отмечалось, что другие страны, включая Китай, Северную Корею, Иран, Сирию и Кубу, также жаловались на задержки американских виз.

Американцы же пояснили, что они серьезно относятся к своим обязанностям в качестве принимающей страны ООН, однако добавили, что Вашингтон "оставляет за собой право исключать отдельных лиц в некоторых ограниченных случаях, когда имеются четкие и убедительные доказательства того, что данное лицо направлялось в принимающую страну главным образом для целей, которые не входят в сферу деятельности Организации Объединенных Наций и наносят ущерб национальной безопасности принимающей страны".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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