Названы самые вредные для здоровья продукты
Диетологи предупреждают: многие продукты, которые люди привыкли есть каждый день, на самом деле наносят удар по организму. Немецкие диетологи назвали девять самых вредных блюд и напитков, которые стоит исключить из меню.
Специалист по питанию из Баварского потребительского центра Даниэла Крел рассказала порталу Focus.de, что колбаса и другие переработанные мясные продукты не приносят пользы здоровью. При обжаривании мясных колбасок образуются канцерогенные вещества – нитрозамины.
Консервированные помидоры и другие консервы в жестяных банках также попали в черный список диетолога. Внутреннее покрытие банки для консервов содержит бисфенол А. Попадая в пищу, это вещество разрушает гормональный баланс, приводит к бесплодию и даже может вызвать нарушения развития у детей.
Тунец, рыба-меч и лосось богаты омега-3 жирными кислотами. Однако крупные экземпляры тунца и рыбы-меч могут содержать много ртути. А искусственно выращенный лосось загрязнен антибиотиками и пестицидами.
Специалист по питанию считает, что рис и рисовые продукты накапливают мышьяк, что увеличивает риск развития злокачественных опухолей в организме. Вредна и выпечка: пончики и другие изделия из муки содержат опасные для организма токсины, так как производители часто добавляют в них недорогое пальмовое масло.
Попкорн, приготовленный в микроволновке, тоже не полезен. В нем избыток соли или сахара, а также искусственных усилителей вкуса, которые вредны для легких.
Чипсы и картофель-фри содержат жир, соль и канцерогенный акриламид. Специалист подчеркивает, что, если есть эти продукты 2-3 раза в неделю, риск преждевременной смерти вырастает в 2 раза.
Кроме того, диетологи не рекомендуют есть замороженную пиццу и пить сладкие газированные напитки. В этих продуктах много ароматизаторов и усилителей вкуса. В газировке, кроме того, содержится сахар, а в пицце – жир.
Ранее сообщалось, что консервы могут снизить потенцию, вызвать паралич и привести к смерти.
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