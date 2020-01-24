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Названы самые вредные для здоровья продукты

Вредят здоровью: 9 самых опасных продуктов
Фото: pixabay.com
Канцерогенные вещества вызывают опухоли и бесплодие

Диетологи предупреждают: многие продукты, которые люди привыкли есть каждый день, на самом деле наносят удар по организму. Немецкие диетологи назвали девять самых вредных блюд и напитков, которые стоит исключить из меню. 

Специалист по питанию из Баварского потребительского центра Даниэла Крел рассказала порталу Focus.de, что колбаса и другие переработанные мясные продукты не приносят пользы здоровью. При обжаривании мясных колбасок образуются канцерогенные вещества – нитрозамины.

Консервированные помидоры и другие консервы в жестяных банках также попали в черный список диетолога. Внутреннее покрытие банки для консервов содержит бисфенол А. Попадая в пищу, это вещество разрушает гормональный баланс, приводит к бесплодию и даже может вызвать нарушения развития у детей. 

Тунец, рыба-меч и лосось богаты омега-3 жирными кислотами. Однако крупные экземпляры тунца и рыбы-меч могут содержать много ртути. А искусственно выращенный лосось загрязнен антибиотиками и пестицидами.

Специалист по питанию считает, что рис и рисовые продукты накапливают мышьяк, что увеличивает риск развития злокачественных опухолей в организме. Вредна и выпечка: пончики и другие изделия из муки содержат опасные для организма токсины, так как производители часто добавляют в них недорогое пальмовое масло.

Попкорн, приготовленный в микроволновке, тоже не полезен. В нем избыток соли или сахара, а также искусственных усилителей вкуса, которые вредны для легких.

Чипсы и картофель-фри содержат жир, соль и канцерогенный акриламид. Специалист подчеркивает, что, если есть эти продукты 2-3 раза в неделю, риск преждевременной смерти вырастает в 2 раза. 

Кроме того, диетологи не рекомендуют есть замороженную пиццу и пить сладкие газированные напитки. В этих продуктах много ароматизаторов и усилителей вкуса. В газировке, кроме того, содержится сахар, а в пицце – жир.

Ранее сообщалось, что консервы могут снизить потенцию, вызвать паралич и привести к смерти.

Валентина МАЙОРОВА

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