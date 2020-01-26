Православные в эту субботу чтят память мучеников Ермила и Стратоника

Особое внимание 26 января уделяется кошкам. Считается, что в этот день они могут стать настоящими лекарями. Чтобы избавиться от болезней и бессонницы, нужно сесть на то место, где спит домашний питомец.

Кошек в этот день обижать категорически нельзя. Наоборот, стоит угостить их чем-то вкусным. Если кота в доме не держат, то можно накормить бездомное животное.

Также 26 января не стоит сплетничать или конфликтовать. Лучше всего провести день в компании близких за домашними делами, – пишет ysia.ru.

Приметы на 26 января

Если вокруг Луны заметен круг, то метели не избежать. Треск деревьев сигнализирует о приближающемся морозе.

Многие приметы в Ермилов день связаны с кошками. Если питомец скребет пол – будет снегопад. Если спит на полу кверху брюхом, то стоит ждать тепла. Кошка, сидящая на окне, обозначает приближающуюся оттепель.

Снам, которые вы увидели с 25 на 26 января доверять не стоит.