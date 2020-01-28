Уберечься от порчи и сглаза поможет простой ритуал

Сегодня православная церковь чтит память Павла Фивейского – первого христианского монаха. На Руси же 28 января называли Днем колдунов. По поверьям, именно в этот день обладающие сакральными знаниями делились ими с учениками, а те тренировались применять их на людях – наводили порчу и сглаз.

Чтобы избежать неприятностей, которые насылают колдуны и ведьмы, утро 28 января начинали с небольшого ритуала – сначала стучали по дереву, а затем плевали через левое плечо. После возвращения с улицы это повторяли, чтобы защитить себя от сглаза, пишет Inpot.ru.

Также в этот день, по традиции, задабривали хозяина жилища – домового. Во время обеда для него клали лишние приборы, наливали рюмку водки или вина, а все члены семьи говорили добрые слова в его адрес.

На Руси Павлов день считали переломом зимы, ведь зачастую именно после 28 января начиналось потепление. По погоде в этот день предсказывали, каким будет лето. Если дует сильный ветер, то лето будет дождливым и холодный, ясная погода – к жаре, сообщает "МордовМедиа".

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