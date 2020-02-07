Подробный гороскоп на день для всех знаков зодиака

Сегодня некоторым знакам зодиака нужно быть особенно внимательными, а кого-то ждет большая удача. Астрологи составили подробный гороскоп на пятницу, 7 февраля.

Овен

Людям, рожденным под этим знаком, нужно успокоиться и посмотреть на ситуацию трезво. В этот день Овны могут почувствовать тревогу. Чтобы развеять ее, нужно поговорить с близкими людьми. Не стоит разбрасываться пустыми обещаниями – можно лишиться доверия друзей. Финансовая ситуация остается стабильной, убытков не будет, прибыли не ожидается.

Телец

Представителям этого знака нужно заняться здоровьем. Сезон простуд в разгаре, а иммунитет Тельцов ослаб. Стоит попробовать народные средства: травяные чаи, отвары и настойки. Также нужно уделить внимание близким, тем, кто всегда готов позаботиться о вас. Тельцам 7 февраля надо побольше общаться с семьей.

Близнецы

Людям, рожденным в конце мая – начале июня, 7 февраля нужно сдерживать свои эмоции. Пылким Близнецам необходимо научиться контролировать свои чувства. Можно пойти в тренажерный зал – физические нагрузки помогут расслабиться. В этот день лучше не оставаться дома: поход в театр или кино, или просто длительная прогулка – таков звездный совет для Близнецов.

Рак

В этот день Ракам нужно как огня избегать ссор – последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Сегодня многие рожденные под этим знаком могут пересмотреть свои вредные привычки и взяться за ум. Начать позитивные перемены в жизни можно с малого – к примеру, устроить генеральную уборку. Это позволит навести порядок и в квартире, и в мыслях.

Лев

Львам звезды сулят возвращение старой любви. Сегодня – подходящий день для восстановления прежних отношений. Можно будет убедиться в преданности проверенных друзей. Также 7 февраля – удачное время для тех, кто занят наукой и творчеством. Успешным он будет и для тех, кто занимается публичной деятельностью.

Дева

У Дев сегодня на первом месте должна быть забота о собственном здоровье. Правильное питание и умеренные физические нагрузки помогут избежать многих проблем. Важно избегать дискомфорта в быту и на работе, а также не переутомляться.

Весы

Рожденные в конце сентября – начале октября 7 февраля смогут успешно провести операции с недвижимостью. Благоприятны и занятия, связанные с заботой о доме. Финансовые блага сулят занятия наукой и литературой. Досадные ошибки в конце дня могут быть сделаны из-за невнимательности.

Скорпион

Скорпионов ждет благоприятный день. Представителям этого знака зодиака легко можно будет решить проблемы с жильем или отправиться в далекое путешествие. Руководители 7 февраля быстро найдут общий язык с подчиненными и добиться выдающихся успехов на работе.

Стрелец

Те, кто родился под этим знаком, должны сегодня заниматься своим здоровьем. Могут напомнить о себе хронические болезни сердца и пищеварительной системы. Звезды советуют улучшить самочувствие с помощью нетрадиционных практик – иглоукалывания и других методов.

Козерог

Козероги 7 февраля могут улучшить свое финансовое положение, правда, для этого придется хорошо потрудиться. Полученная сегодня информация поможет обогатиться или избежать ущерба, считают астрологи. Однако сегодня не стоит покупать бытовую или другую технику.

Водолей

Легкие на подъем Водолеи 7 февраля могут встретить свою половинку. Для них наступило подходящее время для новых связей. Появилась возможность влюбиться или упрочить уже существующий союз. Особенный успех сегодня ждет тех Водолеев, которые занимаются творчеством, наукой или преподаванием.

Рыбы

Рыбам нужно быть очень внимательными. Звезды предостерегают: 7 февраля у представителей этого знака могут начаться простудные заболевания или обостриться хронические болячки. Важно избегать переохлаждения и беречь руки.

