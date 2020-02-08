Семена хороши не только в качестве приправы

Избавиться от интимных проблем, которые после 50 лет начинают беспокоить многих мужчин, и поднять тестостерон поможет черный тмин, или римский кориандр. Семена – настоящий кладезь полезных веществ.

Специя считается натуральным афродизиаком и помогает поднять потенцию у мужчин после 50 лет. Кроме того, употребляя черный тмин, можно снизить риск развития аденомы простаты.

"Могу сказать что специя и правда улучшает состояние здоровья, я стал лучше просыпаться, наладилась работа кишечника, повысилось либидо, возможно тестостерон имеет к этому отношение, ведь написано что черный тмин может его повысить, пропали проблемы с кожей, стал выносливее", – пишетавтор канала "Полезно для здоровья" в "Яндекс.Дзен", попробовавший это природное лекарство.

У черного тмина есть и другие полезные свойства. Он помогает разогнать обмен веществ и понизить сахар в крови, за счет аскорбиновой кислоты в составе благотворно влияет на иммунитет, а также помогает снизить давление.

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