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Земля окажется во власти мощных магнитных бурь

Земля окажется во власти мощных магнитных бурь
Фото: pixabay.com
Вспышки на Солнце скажутся на самочувствии людей

В в конце зимы – начале весны на Землю обрушится магнитная супербуря, сила которой составит порядка пяти баллов. Особенно ее воздействие будет ощутимо 4 марта. Именно на этот день ожидается самое мощное геомагнитное возмущение.  

Впрочем, вспышки на Солнце начались в феврале. Метеозависимые люди могли уже заметить их последствия. А в начале следующей недели воздействие излучения будет еще сильнее, следует из данных Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца. К четырем баллам приблизится мощность магнитных бурь 17 и 26 февраля. 

Геомагнитная активность отражается на самочувствии людей и выводит из строя электроприборы, спутники, GPS и радиосвязь. Учащаются трагедии на дорогах и катастрофы в воздухе. Так что во время магнитных бурь каждому жителю планеты следует быть предельно осторожным. 

Ранее "Утро" сообщало о периодичности солнечных супербурь. 

Ксения АНДРЕЕВА

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