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Спас Краков во время войны: умер легендарный советский разведчик

Спас Краков во время войны: умер легендарный советский разведчик
Фото: pixabay.com
Герою России было 103 года

Алексей Ботян ушел из жизни. Печальную новость сообщил руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов, пишет РИА "Новости".

"Это произошло сегодня в половине второго ночи", – рассказал ТАСС представитель СВР.

В понедельник, 10 февраля, легендарный советский разведчик отпраздновал 103-й день рождения.

В 1945 г. под его командованием наши военные спасли польский Краков от уничтожения. За этот подвиг Алексея Николаевича удостоили звания Героя России в 2007 году.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Царство вам небесное Алексей Николаевич Ботян. История вас не забудет.
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