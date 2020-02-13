Герою России было 103 года

Алексей Ботян ушел из жизни. Печальную новость сообщил руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов, пишет РИА "Новости".

"Это произошло сегодня в половине второго ночи", – рассказал ТАСС представитель СВР.



В понедельник, 10 февраля, легендарный советский разведчик отпраздновал 103-й день рождения.

В 1945 г. под его командованием наши военные спасли польский Краков от уничтожения. За этот подвиг Алексея Николаевича удостоили звания Героя России в 2007 году.