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Путин присел на одно колено у могилы Собчака

Путин присел на одно колено у могилы Собчака
Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Президент России пришел почтить память политика вместе с его супругой Людмилой Нарусовой

Владимир Путин принимает участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти первого мэра Петербурга Анатолия Собчака. Российский лидер возложил цветы к памятнику политика на Васильевском острове. 

На кадрах, опубликованных в СМИ, видно, как глава государства вместе с Людмилой Нарусовой идет к постаменту, а затем присаживается на одно колено и кладет цветы к подножию памятника. 

Известно, что президент также посетит концерт памяти Анатолия Собчака в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Дмитрия Шостаковича.

Анатолия Собчака не стало 20 лет назад. Он умер в ночь на 20 февраля 2000 г. в Светлогорске Калининградской области. По официальным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. 

Рина КРАСНОВА

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Гость
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О мёртвых или хорошо, или ничего... Римская пословица. В данном случае - ничего. Подлец в любом случае подлец.
Эдуард Апломбов
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возможно собчак был для ввп дорог
но за что стране наказание в виде женской части,плата за память,но при чем здесь народ?
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