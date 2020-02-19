Президент России пришел почтить память политика вместе с его супругой Людмилой Нарусовой

Владимир Путин принимает участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти первого мэра Петербурга Анатолия Собчака. Российский лидер возложил цветы к памятнику политика на Васильевском острове.

На кадрах, опубликованных в СМИ, видно, как глава государства вместе с Людмилой Нарусовой идет к постаменту, а затем присаживается на одно колено и кладет цветы к подножию памятника.

Известно, что президент также посетит концерт памяти Анатолия Собчака в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Дмитрия Шостаковича.

Анатолия Собчака не стало 20 лет назад. Он умер в ночь на 20 февраля 2000 г. в Светлогорске Калининградской области. По официальным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.