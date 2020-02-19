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"Он совершил ошибку": раскрылись детали загадочной смерти Собчака

"Он совершил ошибку": раскрылись детали загадочной смерти Собчака
Станислав Садальский. Фото:Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Гибель политика предсказали за две недели

Вспоминая о смерти бывшего мэра Петербурга, известный актер выложил в "Инстаграм" фотографию, где сам показан у могилы Анатолия Собчака, которого не стало 20 лет назад. По такому случаю Станислав Садальский разместил пост, в котором раскрыл подозрительные детали смерти политика.

За две недели до этого отца знаменитой журналистки показывали по телевизору. Это был "фильм, в котором Собчак нахваливал подполковника", и многие усмотрели в нем пророчество.

"Все заподозрили в безобидном фильме завещание... все вдруг заговорили при живом человеке, что он совершил ошибку... Меня удивляло, что об этом говорили совершенно разные незнакомые друг другу люди и сроки прикинули правильно... Я отбивался, что все с ума посходили... он же преподает и никому не мешает... а все гудели вот увидишь... недели через две... его... И действительно", - вспомнил Садальский.

Говоря о похоронах, актер сообщил, что достать билет из "Шереметьево" до Петербурга было практически нереально: "Частные самолеты влиятельных особ, банкиров, предпринимателей взлетали чуть ли не каждую минуту". Владимир Путин появился у гроба на два часа раньше, чем его ждали, добавил Садальский.

Сам актер, по его же словам, напился на похоронах вдрызг. Защищая покойника от нападок пришедших на кладбище россиян, он ввязался в драку. И неспроста: бывший мэр Северной столицы в свое время помог ему похоронить брата.

Многие подписчики поблагодарили Садальского за воспоминание о Собчаке.

Бывший мэр Петербурга умер в ночь на 20 февраля 2000 г. в Светлогорске Калининградской области в результате, по официальным данным, острой сердечной недостаточности. Однако сразу поползли слухи об убийстве из-за того, что Анатолий Собчак якобы "слишком много знал". 

Анастасия ЮШКЕВИЧ

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