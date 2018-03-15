Путин открыл свой главный секрет

Президент России поделился самым сокровенным

Владимир Владимирович рассказал, что делает его счастливым. Об этом стало известно из опубликованной в Сети второй части документального фильма Андрея Кондрашова "Путин".

Президент счастлив, когда у него есть "возможность формулировать большие задачи, цели, возможность добиваться этих целей, идти к этим целям". Он испытывает полное удовлетворение, если, несмотря на разные сложности, задуманное удается.

Фильм повествует о произошедшем в стране за время президентских сроков Путина. Среди прочих событий упоминаются гибель подлодки "Курск", Олимпиада в Сочи, воссоединение Крыма с Россией.

О многом рассказал сам президент. В частности, он вспомнил лето 1996 г., когда Анатолий Собчак проиграл выборы губернатора Санкт-Петербурга.

Путин, который тогда руководил Комитетом по внешним связям мэрии Северной столицы, подал в отставку и стал фактически безработным. А время, по его словам было непростое, и Владимир Владимирович даже задумывался о подработке таксистом, чтобы обеспечить семью.

В киноленте собраны высказывания о Владимире Владимировиче многих мировых лидеров, известных политиков и общественных деятелей. Кроме того, приводятся отрывки из интервью, личные истории, архивная съемка и фамильные фотографии.

Например, друг Сергей Ролдугин сообщил, что в 1990-е гг. во время работы в Северной столице Путину приходилось ложиться спать на даче с помповым ружьем. В истории о "бандитском Петербурге" много надуманного, но, в общем, "ситуация была боевой", подтвердил президент. И добавил: "Береженого Бог бережет", цитирует FlashNord.