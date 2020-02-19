Батурина расстается со своим доходным отелем в столице Ирландии

Одна из богатейших женщин России, вдова бывшего градоначальника Москвы Юрия Лужкова собралась продать элитную гостиницу в Дублине. Об этом сообщает The Irish Times.

Четырехзвездочный отель Morrison, построенный в 1996 г. и приобретенный пропавшей из виду Еленой Батуриной в 2012-ом за €22 млн, выставлен на продажу за €80-85 млн.

Издание отмечает, что российская бизнесвумен тогда потратилась не только на покупку недвижимости, но вложилась в ремонт гостиницы около €10 млн. Таким образом, вдова Лужкова может получить до €35 млн от продажи.

Здание находится в центре Дублина с видом на реку Лиффи. Он включает в себя включает в себя 145 номеров и люксов, семь конференц-залов и помещений для проведения мероприятий, способных вместить до 240 человек, а также современный фитнес-центр.

"Отель "Моррисон", безусловно, процветал под управлением госпожи Батуриной. Согласно последним отчетам, представленным в декабре прошлого года, отель увеличил свою годовую прибыль почти на 49% до более чем € 2,75 млн", – говорится в статье.

Напомним, в 2019 г. Батурина возглавила рейтинг Forbes самых богатых женщин России. Издание оценило ее состояние в $1,2 млрд. В конце декабря прошлого года, еще не прошло и месяца после смерти Лужкова, вдова была объявлена в розыск из-за дела о клевете на финансового партнера ее брата Виктора Батурина Эренцена Манжеева. Позже, 30 декабря, стало известно о приостановке рассмотрения этого дела, пока госпожу Батурину не обнаружат.

