Пропавшая вдова Лужкова избавляется от собственности
Одна из богатейших женщин России, вдова бывшего градоначальника Москвы Юрия Лужкова собралась продать элитную гостиницу в Дублине. Об этом сообщает The Irish Times.
Четырехзвездочный отель Morrison, построенный в 1996 г. и приобретенный пропавшей из виду Еленой Батуриной в 2012-ом за €22 млн, выставлен на продажу за €80-85 млн.
Издание отмечает, что российская бизнесвумен тогда потратилась не только на покупку недвижимости, но вложилась в ремонт гостиницы около €10 млн. Таким образом, вдова Лужкова может получить до €35 млн от продажи.
Здание находится в центре Дублина с видом на реку Лиффи. Он включает в себя включает в себя 145 номеров и люксов, семь конференц-залов и помещений для проведения мероприятий, способных вместить до 240 человек, а также современный фитнес-центр.
"Отель "Моррисон", безусловно, процветал под управлением госпожи Батуриной. Согласно последним отчетам, представленным в декабре прошлого года, отель увеличил свою годовую прибыль почти на 49% до более чем € 2,75 млн", – говорится в статье.
Напомним, в 2019 г. Батурина возглавила рейтинг Forbes самых богатых женщин России. Издание оценило ее состояние в $1,2 млрд. В конце декабря прошлого года, еще не прошло и месяца после смерти Лужкова, вдова была объявлена в розыск из-за дела о клевете на финансового партнера ее брата Виктора Батурина Эренцена Манжеева. Позже, 30 декабря, стало известно о приостановке рассмотрения этого дела, пока госпожу Батурину не обнаружат.
"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа
Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи
Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему
Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Сила в орехах: быстрый способ поднять потенцию после 60 лет
- Плоский живот после 50 лет: как убрать жир и подтянуть
- Что нельзя есть беременным: список запрещенных продуктов
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ