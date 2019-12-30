Суд не смог установить, где находится обвиняемая

Рассмотрение дела против вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной приостановлено. Об этом сообщили в понедельник, 30 декабря, в Мировом суде Элисты.

"Дело приостановлено до розыска обвиняемой", – передает РИА "Новости".

Предпринимательницу обвинил в клевете Эренцен Манжеев. Он числился финансовым управляющим в деле о банкротстве брата Батуриной Виктора Батурина, бывшего вице-президента компании "Интеко". Во время судебной тяжбы с родственником Батурина заявила, что Манжеев подделал документы.

Манжеев решил отстоять свою честь в суде Калмыкии, однако Батурина, постоянно проживающая за границей, несколько раз не являлась на заседание. В результате 27 декабря суд Элисты объявил Батурину в розыск.

Муж Батуриной Юрий Лужков скончался 10 декабря в Мюнхене. Он был похоронен 12 декабря на Новодевичьем кладбище в Москве. Вдова на церемонии прощания присутствовала.