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Рассмотрение дела против вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной приостановлено. Об этом сообщили в понедельник, 30 декабря, в Мировом суде Элисты.
"Дело приостановлено до розыска обвиняемой", – передает РИА "Новости".
Предпринимательницу обвинил в клевете Эренцен Манжеев. Он числился финансовым управляющим в деле о банкротстве брата Батуриной Виктора Батурина, бывшего вице-президента компании "Интеко". Во время судебной тяжбы с родственником Батурина заявила, что Манжеев подделал документы.
Манжеев решил отстоять свою честь в суде Калмыкии, однако Батурина, постоянно проживающая за границей, несколько раз не являлась на заседание. В результате 27 декабря суд Элисты объявил Батурину в розыск.
Муж Батуриной Юрий Лужков скончался 10 декабря в Мюнхене. Он был похоронен 12 декабря на Новодевичьем кладбище в Москве. Вдова на церемонии прощания присутствовала.
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