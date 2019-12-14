Пришедшие проститься с экс-мэром столицы заметили странное в поведение его супруги Елены Батуриной

Во время прощания с бывшим градоначальником Москвы Юрием Лужковым, 56-летняя бизнесвуман положила ему в гроб сверток.

Похороны Лужкова прошли 11 декабря. Хоронили политика в закрытом гробу. Тогда близкие объяснили это тем, что не хотели показывать народу измученного болезнью человека.

Однако приближенный к Батуриной и Лужкову источник рассказал, что крышку гроба решили откинуть только во время отпевания, проводить которое взялся сам патриарх Кирилл. Но тут закрытой была уже сама церемония – на нее пустили только родных и близких, остальных попросили покинуть помещение.

Тогда-то, по словам присутствующих, Батурина положила туда какой-то кулечек. Скорей всего, это что-то очень важное, то, что было дорого Юрию Лужкову, пишут Дни. ру.

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков умер в одной из клиник в Мюнхене 10 декабря. После перенесенной операции на сердце у него начались осложнения, которых бывший политик не перенес.

