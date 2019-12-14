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Лужкова похоронили вместе со странным кульком в гробу

Лужкова похоронили вместе со странным кульком в гробу
Фото: www.globalllokpress.com
Пришедшие проститься с экс-мэром столицы заметили странное в поведение его супруги Елены Батуриной

Во время прощания с бывшим градоначальником Москвы Юрием Лужковым, 56-летняя бизнесвуман положила ему в гроб сверток. 

Похороны Лужкова прошли 11 декабря. Хоронили политика в закрытом гробу. Тогда близкие объяснили это тем, что не хотели показывать народу измученного болезнью человека. 

Однако приближенный к Батуриной и Лужкову источник рассказал, что крышку гроба решили откинуть только во время отпевания, проводить которое взялся сам патриарх Кирилл. Но тут закрытой была уже сама церемония – на нее пустили только родных и близких, остальных попросили покинуть помещение.

Тогда-то, по словам присутствующих, Батурина положила туда какой-то кулечек.  Скорей всего, это что-то очень важное, то, что было дорого Юрию Лужкову, пишут Дни. ру. 

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков умер в одной из клиник в Мюнхене 10 декабря. После перенесенной операции на сердце у него начались осложнения, которых бывший политик не перенес. 

Фоторепортаж
Родные закрыли Лужкова
Юрий Лужков. Фото: www.globallookpress.com Юрий Лужков. Фото: www.globallookpress.com Юрий Лужков. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Юрий Лужков. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Юрий Лужков. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Сергей Шойгу. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Марина МОНРО

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