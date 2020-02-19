Президент гордится, что может называть экс-градоначальника Северной столицы своим учителем

Российский лидер Владимир Путин, работавший в 1990-е годы в команде бывшего мэра Петербурга Анатолия Собчака, пустился в откровения.

Президент раскрыл неожиданные детали о своем экс-патроне. По словам главы государства, его "учитель" отличался редкой прямолинейностью и говорил одну лишь правду.

Люди верили Собчаку. Однако именно искренность и честность сыграла с ним злую шутку. По этой причине, полагает Владимир Владимирович, один из самых известных в Северной столице политик потерпел поражение на выборах.

"Он не молчал никогда. Он всегда говорил честно, прямо, прямолинейно", – цитирует Путина "МК".

Анатолий Александрович, подчеркнул президент, был нужен России. Лично он гордится, что работал рядом с политиком "общенационального масштаба".

В среду, 19 февраля, в Санкт-Петербурге вспоминали бывшего руководителя города Анатолия Собчака, пишет FlashNord. В траурных мероприятиях, посвященных 20-летию со дня его смерти, принял участие Владимир Путин, уточняет "ФедералПресс".

Во время визита глава государства ответил на вопрос, как можно прожить на 10 тыс. 800 рублей.