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Путин раскрыл неожиданные детали о Собчаке

Путин раскрыл неожиданные детали о Собчаке
Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Президент гордится, что может называть экс-градоначальника Северной столицы своим учителем

Российский лидер Владимир Путин, работавший в 1990-е годы в команде бывшего мэра Петербурга Анатолия Собчака, пустился в откровения.

Президент раскрыл неожиданные детали о своем экс-патроне. По словам главы государства, его "учитель" отличался редкой прямолинейностью и говорил одну лишь правду. 

Люди верили Собчаку. Однако именно искренность и честность сыграла с ним злую шутку. По этой причине, полагает Владимир Владимирович, один из самых известных в Северной столице политик потерпел поражение на выборах.  

"Он не молчал никогда. Он всегда говорил честно, прямо, прямолинейно", – цитирует Путина "МК". 

Анатолий Александрович, подчеркнул президент, был нужен России. Лично он гордится, что работал рядом с политиком "общенационального масштаба".

В среду, 19 февраля, в Санкт-Петербурге вспоминали бывшего руководителя города Анатолия Собчака, пишет FlashNord. В траурных мероприятиях, посвященных 20-летию со дня его смерти,  принял участие Владимир Путин, уточняет "ФедералПресс". 

Во время визита глава государства ответил на вопрос, как можно прожить на 10 тыс. 800 рублей. 

Ксения АНДРЕЕВА

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Собчак был героем нашего времени.
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