Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Путин заговорил о жизни на 10 тысяч рублей

Путин заговорил о жизни на 10 тысяч рублей
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент признал, что на скромное пособие протянуть "очень трудно"

Российский лидер Владимир Путин признался, что президентский труд стоит больше 10 тыс. рублей. Впрочем, зарплату, которая превышает прожиточный минимум и МРОТ, получает не он один. 

"У президента не самая высокая зарплата", – констатировал Владимир Владимирович в ответ жительнице Петербурга, отметив, что в стране есть люди, за доходом которых ему не угнаться.

Видео разговора опубликовано в "Твиттер" аккаунта "Кремлевский пул РИА". Дискуссия между женщиной и президентом произошла после возложения цветов к могиле бывшего мэра культурной столицы России Анатолия Собчака. Собеседница главы государства задала извечный вопрос: можно ли прожить на 10 тыс 800 руб. в месяц?

Путин признал, что позволить себе лишнего на такие деньги "очень трудно", и это является "большой проблемой" страны. Однако сейчас правительство подготовило целый пакет мер по поддержке малообеспеченных семей. Повысят выплаты и инвалидам, пообещал президент. 

"Я понимаю. Поэтому мы сейчас целую программу поддержки семей с детьми проводим. Большая программа", – цитирует Путина RT. Руководитель России отметил, что "государство делает все, что оно в состоянии", уточняет "URA.RU".

Напомним, с 1 января 2020 г. в России повысили на 850 руб. минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Сейчас он составляет 12130 рублей.

Ксения АНДРЕЕВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Боже мой как можно на такие деньги прожить. Наверное кушать нечего, поэтому такой худой.
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей