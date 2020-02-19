Президент признал, что на скромное пособие протянуть "очень трудно"

Российский лидер Владимир Путин признался, что президентский труд стоит больше 10 тыс. рублей. Впрочем, зарплату, которая превышает прожиточный минимум и МРОТ, получает не он один.

"У президента не самая высокая зарплата", – констатировал Владимир Владимирович в ответ жительнице Петербурга, отметив, что в стране есть люди, за доходом которых ему не угнаться.

Видео разговора опубликовано в "Твиттер" аккаунта "Кремлевский пул РИА". Дискуссия между женщиной и президентом произошла после возложения цветов к могиле бывшего мэра культурной столицы России Анатолия Собчака. Собеседница главы государства задала извечный вопрос: можно ли прожить на 10 тыс 800 руб. в месяц?

Путин признал, что позволить себе лишнего на такие деньги "очень трудно", и это является "большой проблемой" страны. Однако сейчас правительство подготовило целый пакет мер по поддержке малообеспеченных семей. Повысят выплаты и инвалидам, пообещал президент.

"Я понимаю. Поэтому мы сейчас целую программу поддержки семей с детьми проводим. Большая программа", – цитирует Путина RT. Руководитель России отметил, что "государство делает все, что оно в состоянии", уточняет "URA.RU".

Напомним, с 1 января 2020 г. в России повысили на 850 руб. минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Сейчас он составляет 12130 рублей.