Опубликованы неожиданные результаты исследования американских ученых

Анализы могут улучшиться, если в рацион человека включить картофель. К таким выводам пришли специалисты из США, пишет издание La Vanguardia.

Специалистами из Пенсильвании был проведен эксперимент с двумя группами добровольцев. Одни целый месяц ели зерновые гарниры, включая белый рис, другие питались пареным или запеченным картофелем. Когда исследование завершилось, у респондентов взяли анализы - им замерили маркеры кардиометаболического риска, позволяющие судить об уровне глюкозы в плазме крови, сывороточном инсулине, холестерине и артериальном давлении.

И выяснилось, что у людей, в чьем меню присутствовал картофель, показатели были лучше, чем у тех участников эксперимента, которые ели гарниры из очищенных зерен. Но ученые предупредили, что позволить себе корнеплоды могут лишь здоровые люди без соответствующих противопоказаний, отмечает "МИР24".

"Утро" подготовило интересные рецепты, полезные для тех, кому употребление картофеля не вредит. Например, пирог-драник смогут по достоинству оценить даже гурманы.