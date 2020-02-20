Врач рассказала об опасностях угощения на Масленицу

Блины считаются национальным блюдом, без них не обходится масленичное застолье. Но праздничное блюдо может оказаться губительным для здоровья. Об этом рассказала врач-эндокринолог высшей категории Елена Мамонтова.

Специалист назвала блины калорийным и тяжелым блюдом, которое повышает нагрузку на внутренние органы, отвечающие за переваривание еды. От угощения на праздник стоит отказаться людям, страдающим непереносимостью глютена. Врач посоветовала им выпекать блины на рисовой или кукурузной муке.

Блины запрещены людям с избыточным весом или сахарным диабетом из-за высокого содержания углеводов.

Елена Мамонтова отметила, что употреблять блин в пищу нельзя сразу после приготовления, сообщает "Аргументы и факты". Свежая выпечка плохо влияет на работу системы ЖКТ.

Кандидат медицинских наук советует использовать в качестве начинки нежирный творог, отварное мясо или овощи для отслеживания калорийности блюда.

"Утро" публиковало рецепт низкокалорийных блинов.