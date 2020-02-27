Следственный комитет выявил факт нового преступления

Бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, отбывающему наказание за коррупционную деятельность, предъявлено новое обвинение. Следователи выяснили, что в период с 2007-го по 2016 г. полицейский "крышевал" группу бизнесменов, которые заплатили ему за "услуги" более 1,4 млрд рублей.

Обвинение было предъявлено 26 февраля прямо в исправительной колонии №5. Экс-полицейский его отверг, однако сотрудничать со следствием согласился, рассказал "Интерфаксу" адвокат Александр Горбатенко. Теперь Захарченко отправят из Мордовии в столичное СИЗО, где он сможет ознакомиться с 55 томами нового дела.

По информации "Коммерсанта", речь идет о нескольких выявленных случаях взяток. В частности, за покровительство председателю совета директоров ПАО "Газпром автоматизация" Авшолуму Юнаеву Захарченко отдохнул в Сочи на 800 тыс. рублей. А совладельцы ГК "1520" Борис Ущерович и Валерий Маркелов через посредника перевели на счет некоего Захара Хитрого, к которому имел доступ Захарченко, €2,8 миллиона.

Ранее Захарченко получил 12,5 лет лишения свободы за коррупционную деятельность и злоупотребление служебным положением. Известно, что в колонии он пребывал на особых условиях.